OM : Conceição c’est chaud… Ou ça en est ? Quel mercato ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le dénouement est-il proche concernant le prochain coach de l’OM ? Sergio Conceição s’est libéré de son contrat avec Porto et discute avec le club olympien. On en a parlé dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’était en direct ce mardi. Au menu, l’avancée des négociations avec le technicien portugais, les moyens lors du mercato, les départs, la suite…