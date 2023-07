OM : Conférence de presse de Pablo Longoria ce vendredi à 14h !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato de l’OM est entrain de s’accélérer ! Après Kondogbia et Lodi, Aubameyang et Blanco devraient être les 3e et 4e recrues. Le président Longoria va donné une conférence de presse ce vendredi au stade Vélodrome afin de faire un point sur le mercato. Le cas Dimitri Payet devrait être évoqué.

Pablo Longoria sera présent pour une conférence de presse aujourd’hui à 14h au stade Vélodrome. — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) July 21, 2023