OM – Confinement : La Ligue 1 va continuer !

Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement national à partir de jeudi soir minuit afin lutter contre la pandémie du Covid-19. Celui -ci durera, au moins, jusqu’au premier décembre 2020.Contraireement au premier confinement en mars dernier, la Ligue 1 ne va pas s’arrêter.

Les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés

Le discours du président de la République était attendu hier soir. Comme prévu Emmanuel Macron a décrété un nouveau confinement national. Plus tard dans la soirée, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a a indiqué que les compétitions professionnelles, et notamment la Ligue 1, se poursuivront. « Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s’entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés », a-t-elle assaini déclaré avant l’assemblé nationale.