OM : Côte à côte, Lopez et Balerdi ambitieux après la victoire !

La réaction d’après match de Léo Balerdi et Pau Lopez en zone mixte après la victoire de l’OM face au Sporting (0-2 ) en Ligue des champions.

Pau Lopez et Léonardo Balerdi se sont exprimé en zone mixte suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

A lire aussi : OM : LE SCENARIO PARFAIT AU SPORTING ! LES MARSEILLAIS PEUVENT CROIRE AUX 8EMES DE FINALE DE LDC !

« Ce match contre le Sporting était très important. Deux autres matches encore plus importants arrivent. On doit faire notre travail en Allemagne, prendre le plus de points possible. » Léonardo Balerdi – Source : Zone Mixte (12/10/2022)

Maintenant, ça dépend de nous

« On a gagné en jouant très bien et en restant concentré pendant tout le match. Maintenant, ça dépend de nous. Deux matches très difficiles nous attendent. » Pau Lopez – Source : Zone Mixte (12/10/2022)

Suivez le débrief du match sur en live Youtube ci-dessous