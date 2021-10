OM : Coup dur pour Gerson avec le Brésil?

Actuellement avec la sélection brésilienne, Gerson ne devrait pas être titularisé par Tite ce dimanche soir face à la Colombie.

En difficulté avec l’Olympique de Marseille, Gerson a tout de même été rappelé par Tite avec la sélection brésilienne. Ce dimanche à 23h, la Seleçao jouera face à la Colombie pour les Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Gerson déjà retiré du onze de Tite?

Selon toutes vraisemblances, le joueur de l’OM ne devrait pas être titulaire dans cette équipe au milieu de terrain. C’est Fred, Fabinho et le Lyonnais Lucas Paqueta qui seront sur la pelouse dans le 4-3-3 préparé par Tite.

Alisson

Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro

Fabinho

Lucas Paqueta Fred

Gabriel Jesus Gabigol Neymar

Voici le 11 brésilien qui devrait débuter ce soir face à la Colombie

Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred,Lucas Paqueta; Neymar,Gabigol,Gabriel Jesus. — baillif dominique (@BaillifD) October 10, 2021

Je considère Gerson comme un joueur de liaison

Dans des propos recueillis par UOL, le sélectionneur brésilien s’est exprimé sur le poste de Gerson. Il ne le considère pas vraiment comme un milieu défensif. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été titularisé lors de la rencontre face au Venezuela qui a eu lieu ce vendredi. Victoire 3-1 des Brésiliens grâce à Gabigol, Marquinhos ainsi qu’Antony dans les arrêts de jeu.

« Je ne considère pas Gerson comme un milieu de terrain défensif. Je considère Gerson comme un joueur de liaison. Il a d’abord joué en dix, il a joué en attaque avec son club. Il avait une position plus avancée, dans les lignes offensives. Gerson a davantage joué comme un joueur de liaison que comme premier ou deuxième milieu de terrain. C’est pourquoi nous l’avons choisi lui et pas Fred » Tite – Source : UOL

Le même problème qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’OM — Miranda

Gerson était titulaire lors de la rencontre opposant le Brésil et le Venezuela (3-1). Alors qu’il a joué tout le match, sa performance n’a pas plu à un expert tactique brésilien…

« Il ne suffit pas d’être habile ou bon avec le ballon pour jouer au football. Le haut niveau demande plus de choses, comme de la concentration, de l’intelligence et quelque chose qui manque à Gerson depuis longtemps, comme l’a montré sa mauvaise performance contre le Venezuela : dominer le moment après avoir perdu le ballon. Dans ce domaine, Gerson a péché dans absolument tout. Même lorsqu’il était proche, il a laissé l’adversaire mener le ballon et n’a pas pu fermer la ligne de passe. Ici, lui et Fabinho ont laissé le porteur du ballon le porter pendant quatre secondes tout en permettant une rotation, qui rencontrera Soteldo devant. (…) Gerson a eu plusieurs occasions, et ce problème qu’il a démontré est le même qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’Olympique (de Marseille). Quelque chose remarqué depuis toujours, et qui l’éloigne du haut niveau. » Leonardo Miranda – source : Twitter (08/10/2021)