OM : Coup dur pour le PSG après le match face à Marseille !

L’Olympique de Marseille n’est pas reparti avec les trois points de ce déplacement à Paris mais aura amoindri le PSG… En effet, Danilo Pereira s’ajoute à la longue liste d’absents des Parisiens.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a affronté le PSG au Parc des Princes. Une défaite sur le score de 1-0 des Marseillais qui reste en travers de la gorge après une belle prestation. Les Parisiens prennent les 3 points lors de ce match mais compte un nouvel absent.

En effet, lors de cette rencontre, Danilo Pereira est sorti sur blessure avant la fin de la première mi-temps. L’ancien joueur du FC Porto n’a pas réussi à terminer le match après un choc. Blessé à la jambe droite, il souffre d’une lésion des ischios.

3 semaines sans Danilo Pereira pour le PSG

D’après les informations du journal L’Equipe, le Portugais devrait être absent pour au moins trois semaines. Un coup dur pour Christophe Galtier qui se serait bien passé d’un nouvel absent à ce poste. Avec la blessure de Kimpembe et la suspension pour trois matchs de Sergio Ramos, il n’a que Marquinhos et Mukiele qui peuvent jouer à ce poste.

Adepte d’une défense à 3 centraux depuis le début de la saison, l’ancien coach de l’OGC Nice est obligé de repasser à quatre derrière et a une solution en moins au milieu de terrain. Malgré la victoire, ce match face à l’OM laissera des séquelles aux Parisiens.

« Il y a déjà la satisfaction de l’avoir emporté. Vous savez très bien ce que représente ce match là pour nos supporters, pour les joueurs et l’entraîneur. La frustration oui, car même en supériorité numérique, vous n’êtes pas à l’abri de prendre un but. L’important était de gagner, les joueurs ont essayé de mettre la manière, il y a eu des temps très forts. Le gardien marseillais a été très sollicité, le nôtre aussi, c’était un match très engagé des deux côtés.(…) Je n’ai pas eu la sensation que mes joueurs ont eu de la retenue. Mes joueurs souhaitaient mettre des buts supplémentaires. On a vu qu’il y a eu deux blessés en première période, c’est aussi l’enchaînement des matches dans ce calendrier très compact. Je ne suis pas dans les têtes des joueurs mais nous avons des objectifs très élevés. Il ne faut aucune retenue, c’est aussi dans ce sens qu’il faut mettre de la fraîcheur au coup d’envoi et en cours de match. C’est pour ça que j’ai sorti Leo (Messi) qui avait été blessé au mollet. Ma première préoccupation est qu’il puisse enchaîner avec nous et qu’il puisse jouer la Coupe du monde. J’espère qu’il n’arrivera pas un moment où les joueurs choisiront leur match à l’approche du Mondial. » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (16/10/2022)