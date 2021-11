OM : Coup dur pour les supporters marseillais pour la rencontre à Nantes !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour affronter les hommes d’Antoine Kombouaré. Gros coup dur pour les Olympiens qui n’auront pas leurs supporters pour les encourager à la Beaujoire !

L’Olympique de Marseille va jouer son second match de la semaine ce mercredi ! Après une victoire remportée au Vélodrome ce dimanche face à Troyes, les Olympiens vont se déplacer à Nantes pour y affronter les hommes d’Antoine Kombouaré.

Pas de supporters marseillais autour ou dans la Beaujoire !

Malheureusement pour cette rencontre, les Marseillais n’auront pas le plaisir de retrouver leurs supporters ! En effet, ces derniers sont interdits de déplacement et ne pourront suivre la rencontre que depuis chez eux. La préfecture de Loire-atlantique a pris un arrêté à ce sujet et même interdit la circulation des supporters autour de la Beaujoire.

« Dans le cadre de la rencontre entre le FC Nantes et l’OM à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, la préfecture de Loire-Atlantique a pris un arrêté visant à interdire le stationnement, la circulation et l’accès au stade de la Beaujoire des supporters marseillais le mercredi 1er décembre 2021. » Source : Communiqué de l’Olympique de Marseille (29/11/21)

[#FCNOM] La préfecture de Loire-Atlantique a pris un arrêté visant à interdire le stationnement, la circulation et l’accès au stade de la Beaujoire des supporters marseillais le mercredi 1er décembre 2021. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2021

C’était pas possible d’avoir cette attitude, même dans l’agressivité on n’y était pas — Rongier

L’ancien nantais Valentin Rongier s’est d’ailleurs exprimé au micro de Prime Vidéo après la victoire marseillaise au Vélodrome.

« On savait que ce serait un match compliqué. On doit mieux faire surtout sur ce que l’on a proposé en première période. Troyes nous a mis en difficulté avec leur système. on ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s’est mieux adaptés en seconde mi-temps, mais le plus important ce soir était de gagner au vu du contexte avec ce stade vide C’était important de profiter des autres résultats du week-end. Le coach nous a dit des choses à la mi-temps, mais vu ce qu’on a proposé en première période c’était pas possible d’avoir cette attitude parce que même dans l’agressivité on n’y était pas. On avait une belle opportunité ce soir de prendre trois points très importants donc on ne pouvait pas continuer sur cette lancée » Valentin Rongier – Source Prime Vidéo