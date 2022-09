OM : Coup dur de dernière minute pour Tudor !

L’entraîneur de l’OM va devoir se passer des services d’un nouveau défenseur pour le déplacement à Angers.

A la veille du déplacement de l’OM à Angers, match d’ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Sead Kolasinac s’est blessé ce jeudi lors de l’entraînement, indique RMC Sport. Il s’agit d’un véritable coup dur pour Igor Tudor qui devait très probablement aligner l’ancien défenseur d’Arsenal et sachant que Nuno Tavares est déjà forfait pour ce match.

A noter toutefois que l’entraîneur olympien a annoncé hier le retour surprise d’Eric Bailly, incertain à cause d’une blessure à la cuisse. Le technicien a également indiqué que Gerson sera titulaire lors de cette rencontre..

« A part Nuno, tout le monde est disponible. Tout le monde jouera. Sanchez à fait un très bon début de saison et je pense qu’il va s’améliorer et être plus en symbiose avec l’équipe vu qu’il n’avait pas fait la préparation avec nous. (…) Demain Gerson sera titulaire. C’est un joueur fort et il est important pour nous . Surtout dans les trois de devant et on attend beaucoup de sa part. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (29/09/2022)

