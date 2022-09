OM: Coup dur pour Tudor avant d’affronter Francfort ?

Déjà privé de Chancel Mbemba suspendu après son carton rouge face à Tottenham, Samuel Gigot pourrait lui aussi manquer la réception de Francfort ce mardi en Ligue des Champions, au stade Vélodrome…

L’Olympique de Marseille a pris trois points de plus ce samedi face au LOSC pour le match de la septième journée du championnat de Ligue 1. Un succès sur le score de 2-1 qui arrive juste après le revers frustrant 2-0 face à Tottenham en Ligue des Champions. Responsable sur l’un des buts anglais mardi dernier, Samuel Gigot s’est bien rattrapé en donnant l’avantage à son équipe en seconde période. Mais ce dernier, est sorti sur blessure de quoi inquiéter avant la réception de Francfort mardi… En plus de Mbemba, Tudor pourrait avoir des difficultés au moment de déterminer sa charnière centrale.

Bailly pourrait débuter, ainsi que Kolosinac et Balerdi, même si le moral de l’Argentin ne devrait pas être au top après sa sortie prématurée à la 29e minute…

J’ai senti une gêne– Gigot

« C’est musculaire. J’ai senti une petite pointe un peu en première mi-temps. J’ai essayé de continuer mais c’était compliqué parce qu’on enchaîne les matchs. On va essayer de récupérer pour être prêt pour mardi […] Je prends jour après jour, c’est musculaire donc j’espère que ce n’est pas très grave. » Samuel Gigot— source: Canal + (10/09/22)

Jouer à l’OM, le rêve ultime– Gigot

« Jouer la Ligue des Champions avec l’OM c’es un rêve pour moi qui est natif de la région (Avignon). Je suis très fier de pourvoir le réaliser, c’est le rêve ultime. Le vélodrome c’est une ambiance exceptionnelle avec une énorme ferveur, je me languis de jouer dans ce stade. On espère de donner le maximum, j’espère de retrouver très vite les supporters sur le terrain. » Samuel Gigot-– Source: OM (02/07/22)

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain » Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)