OM: Coup dur pour Tudor ?

Véritable pilier de la défense olympienne depuis quelques mois, Sead Kolasinac s’est blessé face à Strasbourg dimanche dernier. Le Bosniaque, devrait manquer la rencontre face au Stade de Reims…

Blessé aux adducteurs, Sead Kolasinac semble se guérir comme il faut. Mais selon La Provence, il ne devrait pas être dans le groupe pour le déplacement à Reims ce dimanche. La trêve internationale, devrait lui permettre de se soigner et d’être de retour face à Montpellier….

Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger — Mourad Aerts

Dans notre émission Débat Foot Marseille le 9 janvier dernier, notre journaliste Mourad Aerts évoquait la prolongation de l’ancien Gunners : « Kolasinac apporte énormément de satisfactions, Longoria l’aime beaucoup. Il l’aime l’exemple qu’il donne au groupe. il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si l’on continue avec Kolasinac ou pas. Il est là physiquement, il fait toujours son taf à 3000%, sans états d’âme. Il y avait aussi le cas Amavi, et cela ne s’est pas bien passé. Sauf que l’OM veut continuer avec Tudor, même si le coach devrait partir le coach recruté aurait la même mentalité. Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger. » Une information qui se confirme…

Une information confirmé par RMC Sport, « les deux parties ont prévu de se voir très prochainement pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent bien à Marseille, il est épanoui, fan de l’ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et… séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d’avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l’OM que du côté du joueur, on souffle que l’idée de base est que Kolasinac poursuive son aventure à l’OM. » A suivre…

Réunion prévue pour évoquer une prolongation