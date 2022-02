OM – Coupe de France : Sampaoli se fiche de l’élimination du PSG !

Ce mardi, après Arek Milik en conférence de presse c’est Jorge Sampaoli qui s’est exprimé ! Le coach a répondu aux questions des journalistes et notamment sur son la Coupe de France. L’entraîneur ne se sent pas favori malgré l’élimination du PSG.

Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé — Sampaoli

« Je considère que l’aspect psychologique est positif et négatif. Nice a battu Paris mais a perdu contre Clermont. Tout passe très rapidement, on peut passer de la joie à la crise. Demain, c’est important de gagner. On a des objectifs semblables même si cela peut se jouer aux tirs au but. Peu importe qui gagnera demain, les deux équipes seront concentrées sur le match de dimanche et la suite. J’ai très envie de partager cette joie avec la ville et le groupe. Mais Nice va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup d’envie. Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé. On va tout faire pour continuer à rêver de manière plus efficace. Nice et Monaco aussi. C’est une opportunité unique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/02/22)