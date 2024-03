OM : Courbis explique pourquoi Gasset a été très intelligent

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Rolland Courbis et Florent Germain ont évoqué les débuts de Jean Louis Gasset à la tête de l’OM dans l’After Marseille, ainsi que les problèmes de « mental » qu’avait cette équipe.

Roland Courbis estime qu’il fallait mettre fin au mandat de Gattuso et refuse de croire à l’aspect mental qui pouvait nuire aux performances de l’équipe.

« Il fallait surtout couper cette période, n’oublions pas qu’elle se termine avec un but à Brest quand on est à 10 contre 11, et un but évitable. Derrière ça, regagner en se qualifiant, même si je reste persuadé qu’on a pas rencontré une grosse équipe mais on s’en fout. On a rencontré une équipe qui est au moins aussi bonne que les équipes qu’on a pu rencontré contre Metz etc…

L’OM a su gagné en ayant pris un but, puisque ce n’est pas l’OM qui a ouvert le score. Et 3, 4 jours après, rebelote contre Montpellier. Le plus dur a été fait, l’histoire mentale etc comme a dit Flo (Germain). Parce que pour moi le mental ça ne veut rien dire, je n’ai pas la traduction de ce qu’on veut dire lorsqu’on parle mental. Ça veut dire quoi ? Par exemple un garçon comme Gigot il a le mental qui faut à l’OM c’est ça ? Ça reste un bon joueur, qui peut peut-être faire beaucoup mieux dans une organisation à 3. »

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’il dit ne pas croire à l’aspect mental dans la tête des joueurs, en témoigne cette déclaration faite en mars dernier.

« Être footballeur à l’Olympique de Marseille c’est un autre métier »

« Je pense que Jean-Louis (Gasset) a été très intelligent. Si tu fais la comparaison, entre le coach du Paris Saint-Germain qui lui son proverbe préféré c’est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Jean-Louis c’est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et bah je vais mettre mes 3 arrières centraux, les pistons puisque c’est quand même un duo de piston qui fait peut-être partie des 3 meilleurs duo de piston de notre championnat.

Faire son métier d’entraîneur dans un club du milieu de tableau c’est une chose, le faire à Marseille c’est autre chose. Être un footballeur d’un club de milieu de tableau c’est une chose et être footballeur à l’Olympique de Marseille c’est même pas autre chose c’est un autre métier. Alors si maintenant on me dit que la solution c’est le mental ok… »