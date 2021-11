OM: Courbis explique pourquoi Kamara est meilleur que Guendouzi…

L’OM s’est imposé sur la plus petite des marges ce dimanche (0-1) face au Clermont Foot, grâce à une belle frappe enroulée de Cengiz Ünder. Mattéo Guendouzi a encore une fois été excellent, mais pour Rolland Courbis, Kamara est bien plus important…

Encore une fois très performant, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord ce dimanche lors de la victoire face au Clermont Foot (0-1). Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille de remonter sur le podium à la 3e place, avec seulement un point de moins que l’OGC Nice.

Mais pour Rolland Courbis, c’est bien Kamara qui est le plus important dans ce secteur de jeu. L’ancien coach de l’OM met un drôle d’argument en avant :

Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l’écran– Courbis

« Pour moi Guendouzi n’est pas le joueur le plus important de l’équipe. Il est impressionnant, sa chevelure aussi. Mais chacun ses goûts, évidemment qu’il est très interessant, mais après tu ne me feras pas changé d’avis si je dois choisir entre Kamara et Guendouzi, je prend Kamara tous les jours sur tous les matchs. Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l’écran. Si tu regardes le match face à Clermont, tu vois que Kamara est meilleur. Le fait que Kamara ne soit pas parti cet été, c’est l’une des plus belles choses qui soit arrivé à l’OM . » Rolland Courbis— Source: RMC (02/11/21)

Guendouzi, c’est vraiment un sacré joueur– Riolo

« »Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Daniel Riolo— Source: RMC (31/10/21)