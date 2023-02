OM : Courbis livre sa tactique imparable pour stopper Mbappé !

Ce 26 février l’OM recevra le PSG pour le Clasico. Mbappé absent lors du 8ème de finale de coupe de France le 8 février, sera bien présent. Dans l’After Foot, Rolland Courbis (ex coach OM) pense que l’OM doit prendre Mbappé en sandwich pour l’empêcher d’être décisif.

L’OM a 5 points de retard sur le leader Paris avant le Clasico du 26 février. Au match aller l’OM avait perdu 1-0 au Parc des Princes, le 16 octobre. En coupe de France le 8 février l’OM l’avait emporté 2-1, mais Mbappé n’avait pas joué ce match à cause d’une blessure. Mbappé sera bien présent dimanche et il devrait être un atout de poids pour le PSG.

⚪🔵 Podcast After Marseille : l’OM peut-il refaire le coup face au PSG ? 🎙 Comment stopper Mbappé ? Rolland Courbis opte pour…la formule sandwich. 👥 Avec @nicojamain, @rollcourbis et @flogermain. — After Foot RMC (@AfterRMC) February 22, 2023

Il faut faire de la couverture de zone

»N’oublions pas que les deux derniers matchs en championnat c’est un point pris sur six. Contre Monaco c’était un nul et contre Nice une défaite. Là ce n’est ni Monaco ni Nice, c’est Mbappé et son équipe. Il faut donc arriver à trouver la solution. Faire du marquage individuel oui, mais contre Mbappé qui décide quand il accélère c’est très compliqué. Moi je serai plutôt sur la formule du »sandwich ». C’est à dire un gars un petit en couverture de la zone où se trouve Mbappé. Parce qu’en face il y a aussi la possibilité que l’on réfléchisse et qu’on le fasse permuter. Parce qu’un Mbappé côté droit ce n’est pas non plus une truffe. Celui qui est malin, qui a justement les qualités pour être une part du sandwich, c’est Rongier. » Rolland Courbis – Source : After Foot/RMC (23/02/2023)

Il n’y a pas de traumatisme du côté de Mbappé — Alonzo

« Kylian Mbappé affronte les meilleurs gardiens chaque semaine avec le PSG et à chaque rassemblement de l’Equipe de France, donc à mon avis il est aussi passé à autre chose. Ou au contraire, il va se servir de ce qu’a fait Pau lors du Classique au Parc pour faire mieux. Même si l’Espagnol a fait un super match à l’aller, il n’y a pas de traumatisme du côté de Mbappé. En revanche, le PSG va se rappeler qu’il s’est fait marcher dessus pendant 95 minutes au Vélodrome au début du mois. Ce qui peut changer des choses dans la préparation au niveau de l’orgueil des Parisiens. » Jérôme Alonzo – Source : LFP (22/02/23)