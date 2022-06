OM: Courbis ne comprend pas l’agacement des Marseillais vis-à-vis de Zidane

Après l’annonce de Riolo, et la reprise par différents médias partout en Europe d’un possible accord entre Zidane et PSG, c’est un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux. Chose que n’arrive pas à comprendre le Marseillais Rolland Courbis…

L’ancien entraineur de l’OM et natif de Marseille Rolland Courbis, ne comprend pas l’énervement des Marseillais vis-à-vis de Zidane. Pour lui, voir Zizou rejoindre le PSG serait une très bonne chose pour la France…

« Zizou a une histoire avec Marseille, il n’a aucune histoire avec l’Olympique de Marseille. Il n’a même pas fait un tournoi à six avec le maillot blanc de l’OM quand il avait 12 ans. On vient d’avoir dans notre football français le non-départ de Mbappé, ce qui est pour moi, en tant que chauvin français, une très bonne nouvelle, Avant de parler du PSG, on me dit qu’il y a la possibilité que Zizou rentre en France. » Rolland Courbis— Source: RMC (10/06/22)

Les avis Google du Z5

D’autres crient à la trahison, pour eux le natif de la Castellane n’a pas le droit de signer à Paris et sont déjà revanchards. Le Z5 est même critiqué sur google…

Si Zidane va au PSG c’est la plus grosse trahison de cette décennie que j’aurais vu — lil_osak (@Lil_Osak923) June 10, 2022

Tu craches sur tes valeurs et tes principes, tu étais le visage de tout un peuple, notre plus grande fierté… tu deviens la traduction du mot TRAHISON ! Hâte de t’accueillir chez NOUS ! #TeamOM #OM #Zidane #ZidaneAuPSG — sab (@sab130590) June 10, 2022

Tema les avis Google du Z5, vous êtes incroyables mdrrrr 💯😭😭😭#Zidane pic.twitter.com/WtGinK050E — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE (@planetom13) June 10, 2022

Enfin même les personnalités politiques réagissent c’est notamment le cas du Sénateur du parti communiste Jérémy Bacchi et du Président de la région PACA Renaud Muselier (anciennement LR) qui réagit seulement d’un cœur brisé. Face à cette information des plus tristes pour le peuple marseillais d’autres préfèrent en rire : » à Paris il apprendra la défaite en LDC ».

Quelle tristesse de voir que l’argent peut tout acheter, y compris les passions d’un homme. Mais malgré tout cet argent, le #Qatar et le #PSG ne pourront jamais s’acheter l’âme d’un grand club.#Zidane #ZidaneAuPSG #TeamOM #ajamaislespremiers pic.twitter.com/xEc013mukn — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) June 10, 2022

À Paris il apprendra la défaite en LDC… 😊 — Jean-Caillasse du Foulon (@vjpgap) June 10, 2022

Son agent dément…

Néanmoins le conseiller de Zinédine Zidane a démenti tout rapprochement entre le club de la capitale et Zidane. De quoi rassurer le peuple marseillais. Pour l’instant il y a beaucoup de rumeurs et il est difficile de démêler le vrai du faux.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés » Alain Migliaccio 10/06/2022