OM: Courbis n’est pas tendre avec Sampaoli

Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Un comportement qui déplaît à Rolland Courbis…

Ancien entraineur de l’OM, Rolland Courbis n’a pas apprécié que Jorge Sampaoli tourne le dos à son président le jour de la reprise. Il en a profité pour critiquer le comportement de l’Argentin au micro de RMC :

Longoria est assez malin pour ne pas lui faire de cadeau– Courbis

« Avec l’OM, on s’habitue à presque tout. Depuis un an et demi, on est habitué à ne plus être surpris avec ce gars là sur pas mal de choses. Même si on avait pu voir des signes lorsqu’il était inquiet du mercato, mais par curiosité j’attend de voir où il va aller. Car partir comme ça le jour de la reprise, il y a des choses qui ne se font pas. Surtout, qu’il n’y avait pas de problème puisqu’il était sous contrat. J’espère que l’OM ne lui fera pas de cadeau, Longoria est suffisamment malin pour ne pas lui faire trop confiance quand même. » Rolland Courbis— Source: RMC (01/07/22)

🗣💬 Rolland Courbis sur le départ de Sampaoli : « Partir comme ça le jour de la reprise… Il y a des choses qui ne se font pas » pic.twitter.com/ZgQonvkeRB — After Foot RMC (@AfterRMC) July 1, 2022

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)