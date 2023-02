OM : Courbis sait ce qui peut réveiller le PSG !

En s’imposant à Nantes (0-2), l’Olympique de Marseille a récupéré la seconde place du classement de Ligue 1. Les marseillais peuvent -il désormais disputer le titre de champions de France avec le PSG ? Rolland Courbis a donné son avis sur ce sujet dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a donné son sentiment sur la course au titre entre le PSG et l’OM qui pourrait se dessiner dans les semaines à venir.

Cette présence de l’OM peut aussi réveiller les parisiens – Courbis

« J’attendais de savoir ce qu’il allait se passer durant ce mercato. Il y a une différence entre une recrue et un renfort. Je m’attendais aussi à des départs qui auraient pu être emmerdants et je n’en ai pas vu. Clauss et Guendouzi sont restés. Et en ce qui concerne les trois nouveaux, ce sont de très bons joueurs qui vont se rajouter à un effectif qui est de qualité et de quantité. C’est vrai qu’il va y avoir un grand suspens avec le PSG dans les semaines à venir. L’élimination en Ligue des champions donne à l’OM un calendrier beaucoup plus reposant que celui de Paris et c’est là que peut se faire la différence. Les joueurs du PSG sont au courant qu’ils vont devoir faire attention à l’OM. Cette présence de l’OM peut aussi réveiller les parisiens qui sont en ce moment dans une période difficile. Cette période ne va pas non plus durer très longtemps, il faut donc que l’OM arrive à en profiter rapidement » Rolland Courbis – Source – RMC Sport