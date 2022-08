OM : Courbis tape du poing sur la table contre ce choix de Tudor !

Sur les ondes d’RMC, Rolland Courbis est revenu sur le choix de Tudor de se passer une nouvelle fois de Dimitri Payet. Selon lui, le nouvel entraineur de l’OM prend de gros risques en se privant de son capitaine.

Pour la troisième fois consécutive, Dimitri Payet a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas connu de titularisations en matchs officiels sous les ordres d’Igor Tudor. Sur RMC, Rolland Courbis ne comprend pas le choix de Tudor de se passer de Payet.

Tudor se prive d’un joueur capable de faire la différence

Selon l’ancien entraîneur de l’OM, le Réunionnais apporte quelque chose dans le jeu qu’aucun autre joueur de l’OM n’est actuellement en mesure d’apporter. Courbis fustige notamment le manque de justesse dans le dernier geste de Matteo Guendouzi ou de Valentin Rongier. Il estime que l’OM aurait pu se mettre à l’abri beaucoup plus tôt si le numéro 10 marseillais avait débuté la rencontre.

» À domicile contre Nantes, qui n’est pas une des meilleures équipes du championnat, tu dois faire débuter Payet. C’est la logique. Il n’a pas débuté les deux premières rencontres contre Reims et Brest. Même s’ il n’est pas en grande forme d’après son entraîneur, ce n’est pas la même chose quand c’est Payet qui touche le ballon dans les 25 derniers mètres. Tu peux le faire sortir à l’heure de jeu ou à 20 minutes de la fin du match, mais là tu le fais rentrer en cours du match, l’OM se prive d’un talent qui aurait pu permettre de faire la différence plus tôt dans le match. Heureusement que Jordan Veretout a fait le travail en première mi-temps. Tu ne peux pas compter sur Mattéo Guendouzi ou Valentin Rongier pour gérer l’animation offensive. Ils ont d’autres qualités mais Payet est le meilleur dans ce registre. » Rolland Courbis – After Foot (20/08/2022)

Cheyrou reste confiant pour Payet !

Benoît Cheyrou est aussi revenu sur Amazon Prime Vidéo sur la situation difficile sur traverse Dimitri Payet à l’OM. L’ancien joueur de l’OM estime que Dimitri Payet aura un rôle déterminant dans la saison marseillaise et qu’il pourra se montrer décisif dans les moments clefs même s’ il rentre en cours de match.

» Il doit y avoir de la continuité dans l’équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les marseillais ont été très performant contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s’ il aura moins de temps de jeu ou s’il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c’était un match plutôt facile mais je pense que l’Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs. » Benoit Cheyrou – Source : Amazon Prime Vidéo (14/08/2022)