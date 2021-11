OM : Courbis tape encore sur le système d’un Sampaoli (perdu) !

Après un début de saison emballant, l’OM marque le pas aussi bien dans le jeu qu’en termes de résultats. Pour Rolland Courbis le système mis en place par Jorge Sampaoli est responsable de cette baisse de régime. Un thème redondant pour l’ancien coach de l’OM…

Sur RMC, Rolland Courbis a une nouvelle fois expliqué que le système de Jorge Sampaoli ne surprend plus. Il estime que l’entraineur argentin a du mal à trouver des solutions pour surprendre ses adversaires…

Car avec le schéma actuel de Sampaoli, l’OM ne surprend plus personne — Courbis

« Il faut s’occuper des compositions d’équipe, des adversaires, de la gestion des suspendus et des blessés, des changements. Sauf que ces derniers temps, il fait des trucs inventés, avec Lirola à gauche par exemple. Sampaoli lui-même me paraît être perdu. Donc si Marseille ne se calme pas, et s’il faut inventer quelque chose à chaque fois pour surprendre l’adversaire, ça va être compliqué. Car avec le schéma actuel de Sampaoli, l’OM ne surprend plus personne. Marseille a un effectif pour faire une très bonne saison, mais dans une organisation classique, en 4-2-3-1 ou en 3-4-3 ». Rolland Courbis – source : RMC (16/11/2021)

Toujours sur RMC, le milieu de terrain Rongier s’est exprimé sur son rôle de latéral / milieu, il explique tout ce qu’il a dû apprendre pour maitriser ce poste hybride…

« C’est un poste exigeant parce qu’en fait, ce sont deux postes en un. Pas forcément dans les efforts, même si c’est un peu plus demandeur, notamment sur les transitions défensives où le fait de devoir se replacer latéral droit oblige à parcourir une plus grande partie du terrain. Mais c’est surtout tactiquement que j’ai dû m’accrocher. Etre défenseur, c’est un vrai métier. Moi j’ai toujours été formé comme milieu de terrain. Les repositionnements défensifs, je les connaissais en tant que 6, pas en tant que latéral. Les ballons dans le dos, l’alignement avec les centraux, l’orientation du corps… C’était dur, mais je pense que j’ai assez bien assimilé. J’ai demandé beaucoup de conseils, aussi, aux défenseurs de métier. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

Passer en 3-3-3-1 est une possibilité selon l’adversaire — Sampaoli

« Passer en 3-3-3-1 est une possibilité selon l’adversaire. Ce n’est pas nécessairement un changement numérique mais de positionnement: Pol (Lirola) joue plus haut offensivement. Son arrivée change notre perspective au poste de latéral, c’est une modification structurelle de notre effectif à laquelle il faudra réfléchir. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)