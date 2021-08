OM : Courbis valide une possible venue de Messi au PSG

Alors que Lionel Messi s’apprêterait à rejoindre le Paris Saint-Germain suite à son départ de Barcelone, Rolland Courbis jubile du futur trio offensif parisien Mbappé – Neymar – Messi.

Marseillais de naissance, Rolland Courbis a grandi dans la cité phocéenne lors de son enfance. Passé par le centre de formation de l’OM, Rolland Courbis est ensuite devenu professionnel. Lors de sa carrière de footballeur, Rolland Courbis a défendu les couleurs de l’OM lors de sa première saison, lors de l’exercice 1971-1972. Devenu entraîneur à l’issue de sa carrière, il a pris le banc de l’Olympique de Marseille entre 1997 et 1999. Lors de son passage sur le banc phocéen, on se rappellera du match face à Montpellier. Menés 0-4 à la pause, Rolland Courbis lance à Louis Nicollin « Qu’est ce que tu me racontes ? On va gagner 5-4 ! ». Il avait vu juste puisque ses joueurs s’étaient imposés sur ce score ! Consultant sur RMC depuis 2005, il arrive parfois qu’il tienne des propos assez critiques sur les entraîneurs passés par l’OM depuis son départ.

Quel bonheur si Lionel Messi pose sa petite signature en bas du contrat – Rolland courbis

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à s’offrir Lionel Messi, le Marseillais jubile et l’a clairement montré à travers un tweet. Pourtant, sa venue du côté du club de la capitale semble enterrer toute concurrence et toute équité sportive au sein même du championnat de France… Une remarque assez étonnante qui ne plaira certainement pas à tous les Marseillais…

« Une grosse rumeur plane sur Paris ! Lionel Messi aurait passé la nuit au Royal Monceau et serait à la factory ! Quel bonheur s il pose sa petite signature en bas du contrat ! En espérant que Kylian Mbappé prolonge dans la foulée si cette information est confirmée et actée ! » Rolland Courbis – Source : Twitter (06/08/2021)