OM : Courbis vise 3 joueurs responsables à ses yeux de la lenteur du jeu marseillais

Après le match nul face à Reims, Florian Thauvin n’avait pas mâché ses mots au micro de Jean Charles De Bono en direct sur Téléfoot. Ce dernier avait pointé du doigt le jeu trop latéral de son équipe. Pour Rolland Courbis il faut surtout remettre en cause la lenteur des centraux dans leur jeu de passe…

Après la match nul 1-1 face à Reims, Florian Thauvin était remonté : « On a la possession du ballon mais on ne joue que latéral ou vers l’arrière, on ne prend jamais de risque. Il n’y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas. » Une déclaration non validée par son coach Villas-Boas lundi en conférence de presse, par contre Rolland Courbis est d’accord et vise plus particulièrement 3 joueurs. les défenseurs centraux Caleta Car, Alavaro et Balerdi, coupables à ses yeux de trop ralentir le jeu.

il faut voir ce que font Alvaro et Caleta Car à la relance — Courbis

« De temps en temps on peut dire les vérités. Mais pour régler un problème tactique, si je suis Thauvin je me plains des défenseurs centraux qui mettent 3 jours pour faire une passe. Il faudrait presque obliger les centraux à faire maximum deux touches. Quand on voit Caleta Car avec cette allure de grand défenseur, qui fait une passe à 5-6 m qui n’a éliminé personne, c’est de cette passe dont il faut qu’il s’occupe. De temps en temps tu dis un peu la vérité car c’est la fin du match, mais va au bout. Il faut revenir à la source et il faut voir ce que font Alvaro et Caleta Car à la relance, je ne parle pas de Balerdi sinon tu prends peur. » Rolland Courbis – source Podcast After Marseille (21/12/2020)