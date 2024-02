OM : Crise, manque de jeu… Ounahi n’est pas d’accord !

L’Olympique de Marseille affronte ce soir à 18h45 le Shakhtar en barrage aller de Ligue Europa. Avant cette rencontre qui va se jouer à Hambourg, le milieu de terrain Azzedine Ounaho était en conférence de presse mercredi. Il ne veut pas entendre parler de crise à l’OM.

En conférence de presse, Azzedine Ounahi a fait le point sur la situation olympienne : « On s’est bien préparé pour ce match. C’est un match décisif pour nous et pour eux. L’Europa Ligue arrive au bon moment. On sort d’un match nul à domicile. Il y a eu de la frustration. Maintenant on est bien préparé, on est motivés pour le match de demain. On a bossé pendant une semaine et je pense que demain, on attend un vrai match de foot… Je pense que le match de Metz, si on marque les occasions qu’on a eues on n’aurait pas parlé de ça. Moi-même, j’ai eu deux-trois occasions pour marquer. Si on marque, on ne va pas dire que l’OM est en difficulté. Il y avait des occasions, il y avait du jeu, mais je ne pense pas qu’il y ait une crise, qu’il n’y ait pas de jeu ou qu’on soit dans le mal. On était à 100 %, on a tout donné. Après, à dix contre onze c’est plus compliqué que quand on joue à onze contre onze. Maintenant, on s’est bien préparés, on a bossé pendant la semaine, et demain c’est à nous de montrer ce qu’on a travaillé et surtout d’être décisif. Quand dans un match, il y a cinq ou six occasions et que tu ne tues pas le match, c’est normal que tu prennes des buts. Donc maintenant, on s’est bien préparés et demain, il faut être des tueurs. »

#ShakhtarOM Ounahi « On s'est bien préparé. On est concentré sur nous même. Cette semaine, on a regardé pas mal de leurs matchs. À nous de montrer qu'on a bien bossé et se montrer décisifs. Demain on doit être tueurs. »



Le milieu de terrain Azzedine Ounahi a réagi au micro de Prime video juste après la fin du match :

« On est à cinq occasions à la mi temps mais on ne les met pas je suis le premier concerné. On doit tuer le match en 1ere période. On a fait un match costaud avec de l’envie et une bonne mentalité. Il faut se remettre au travail. Il faut juste tuer les occasions . A chaque match on a des opportunités mais on ne les met pas, c’est un problème. Aujourd’hui j’ai trois occasions nettes pour marquer et je ne les mets pas. Il reste encore beaucoup de matchs dans le championnat, ça ne sert à rien de se mettre plus de doute dans le groupe, » a déclaré Ounahi au micro de Prime Video

