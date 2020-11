OM : « Cuisance, du simple, du propre, de l’utile !

L’OM s’est imposé 3-1 face au FC Nantes ce samedi soir lors de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Michaël Cuisance.

Ce samedi, l’OM s’est bien repris face au FC Nantes ! Une victoire plus que satisfaisante sur le score de 3-1 avec du jeu, de la percussions et surtout des buts ! Lors de cette rencontre, l’une des satisfactions a été ce milieu à trois avec Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Michaël Cuisance.

L’ancien joueur du FC Bayern Munich n’a pas fait dans l’extravagant ou l’exceptionnel mais a été très juste dans son jeu. Mourad Aerts, notre journaliste chargé des notes l’a encensé !

LA NOTE DE M. Cuisance : 6/10

Son appréciation