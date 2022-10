OM : Daniel Riolo a ciblé un gros problème dans le jeu de Tudor !

L’Olympique de Marseille va affronter Francfort ce mercredi soir à 21h. Avant cette rencontre, Daniel Riolo a pointé du doigt un problème dans la tactique d’Igor Tudor.

C’est le jour J ! Cinquième match de Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille cette saison et une chance de rester européen dès la fin de cette rencontre ! Les attentes sont élevées pour les joueurs d’Igor Tudor malgré deux défaites lors des deux premières journées.

Ils ont un petit problème offensivement surtout si Tudor continue de jouer avec deux vrais offensifs — Riolo

Daniel Riolo s’est exprimé sur ce match face à Francfort qui aura lieu ce mercredi soir. Pour le journaliste et éditorialiste de l’After sur RMC, il y a un gros problème dans la tactique et le onze de départ d’Igor Tudor.

« L’OM a un problème offensivement. Ce n’est pas parce que la dernière fois ils en ont mis beaucoup contre le Sporting…Ça a été des matchs un petit peu particuliers. Ce n’est pas à chaque fois qu’ils auront une équipe en face qui leur fait autant de cadeaux. Ils ont un petit problème offensivement surtout si Tudor continue de jouer avec deux vrais offensifs. Ce n’est pas assez. Francfort à la maison, énorme public, ça joue bien… » Daniel Riolo – Source : After S’enflamme (25/10/22)

Finalement c’est presque une finale pour la deuxième place — Gili

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, les chroniqueurs ont analysé les différentes issues au classement concernant la rencontre qui opposera Francfort et Marseille demain soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions.

« Finalement c’est presque une finale pour la deuxième place. C’est un match très important. Quand on voit le Sporting qui se retrouve 3ème : le niveau du Sporting sur les deux matchs… Je les ai trouvé extrêmement faibles, je me demande comment ils ont fait pour créer l’exploit contre Tottenham : on aurait dit une équipe de juniors qui joue. J’ai rarement vu une équipe aussi faible. Donc ça va se jouer entre Marseille et Francfort et ça va être un match assez costaud. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille (24/10/2022)

