OM : Daniel Riolo a de grandes attentes pour ce match face à Francfort !

A quelques heures du coup d’envoi entre l’OM et Francfort, Daniel Riolo a apporté son analyse. Sur les ondes de RMC, le journaliste explique n’attendre rien d’autres qu’une victoire marseillaise.

L’Olympique de Marseille va accueillir son premier match de Ligue des Champions de la saison au Stade Vélodrome. Après un très bon début de saison sans défaite en Ligue 1, les joueurs d’Igor Tudor sont forcément attendus pour cette rencontre face à Francfort.

Pour moi ce sera une validation que l’OM est en train de redevenir quelqu’un d’important — Riolo

Daniel Riolo a expliqué au micro de RMC ce lundi soir qu’il n’attendait rien d’autre qu’une victoire des Marseillais. D’après lui, prendre les 3 points et relancer sa course à la qualification dans cette poule rendrait le club plus important à ses yeux sur la scène européenne.

« J’ai besoin d’une validation. J’ai besoin d’une victoire. Depuis le début de la saison, l’OM c’est parfait. 19 points. Autant que le PSG, pas de défaite. Tout est nickel. L’OM mange et digère. Le nouveau coach, les nouvelles troupes. On accepte la non-titularisation de Payet qui a changé de statut. Alexis Sanchez, qui pouvait imaginer qu’il puisse être à ce niveau? Il apporte son expérience… La nouvelle charnière devant la défense : Veretout, Rongier, tout est parfait. Quand ça va en Ligue 1, c’est bien, c’est entre nous… Mais la Coupe d’Europe, c’est toujours le révélateur de ce que l’on est. Après un bon match à Londres, en ayant perdu néanmoins, il y a de la frustration. Mais je retiens un bon match contre un gros de Premier League. Une défaite que l’on accepte parce qu’avec le statut de l’OM aujourd’hui on est obligés d’accepter une défaite à Tottenham. Mais au moment où tu fais ce très bon début de saison, avec un Tudor qui se permet de ne pas faire rentrer Payet. Il a une gestion des hommes très bonne mais il y a la Coupe d’Europe. Quand tu reçois le 12e de Bundesliga, tu dois gagner ! Parce que pour moi ce sera une validation que l’OM est en train de redevenir quelqu’un d’important. Si tu ne bats pas Francfort, ça n’effacera pas le championnat mais la Coupe d’Europe ça sert à ça. Ça sert à valider le championnat, à montrer que tu travailles bien. Si tu es bien en Ligue 1 mais qu’après en Coupe d’Europe, tu perds, c’est comme le PSG qui gagne tout en championnat mais se fait humilier en 8e comme très souvent. Ou comme nos clubs qui font des mauvais résultats le jeudi soir. Moi je veux que cette histoire change. Je veux qu’ils gagnent Francfort pour avoir l’objectif de sortir de la poule même si je le redis, s’ils devaient finir 3e, ce serait pas une catastrophe. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/09/22)