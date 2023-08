OM : Daniel Riolo fustige une partie des supporters marseillais !

Au terme d’une rencontre largement dominée par l’Olympique de Marseille, le Panathinaïkos se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination en troisième tour préliminaire (2-2, 3-5 tab). Daniel Riolo, sur X (anciennement Twitter) a pointé du doigt la réaction des supporters marseillais.

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’OM. Malgré une nette supériorité dans le jeu, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Une rencontre plus aboutie qu’à l’aller mais les Phocéens payent la défaite à l’aller (1-0), et le penalty provoqué par Guendouzi en fin de match. Malgré ce revers, Marseille est directement qualifié pour les phases de groupes de la Ligue Europa. Daniel Riolo a vivement critiqué l’attitude des supporters marseillais après l’élimination de leur équipe.

Mais les Supp de l’OM sont sérieux a dire qu’ils devaient mettre 5/6 buts ? Bah oui alors mets les et ferme là ! L’efficacité c quoi ? Le Mercato de malade il est où ? Chialer sur l’arbitre c encore pire. Oui y’a une erreur mais tu dois surmonter ça dans un tel match

— Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 15, 2023