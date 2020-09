OM : Daniel Riolo juge l’effectif marseillais et charge Dimitri Payet !

Présent lors du Podcast « After Marseille », Daniel Riolo a exprimé ses doutes sur la saison de l’OM. Pour lui, l’effectif manque de profondeur et de leaders pour briller sur tous les tableaux.

Le consultant de RMC Daniel Riolo doute des chances de réussite de l’OM en ligue des champions cette année. Selon lui, le club olympien n’a pas la profondeur suffisante au niveau de son effectif pour espérer briller en C1 :

L’effectif est un peu court pour être bon sur les 2 tableaux

Le tirage au sort sera important. S’ils sont dans un groupe difficile, ça pourra calmer un peu l’excitation, et dieu sait qu’à Marseille, l’excitation est importante pour n’importe quelle compétition. La gestion sera importante, et Villas-Boas est bon là-dessus. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité de management. Se prononcer maintenant c’est tôt. Surtout que les matchs vont s’enchainer au rythme de 2 par semaine jusqu’à Noël.

Donc comme ça, vu l’effectif tu te dis oui, ça sera compliqué d’être à la fois sur le podium, et en même temps bon en ligue des champions. Après, est-ce qu’il faut finir 3ème et rebondir en Europa League ? Finir 4ème et être libéré plus vite ? Est ce que tu tombes dans un groupe où te dis « ah c’est possible de passer le 1er tour » et ne pas laisser passer ça ? A Marseille, tout le monde attend ça. Le tirage au sort, la façon dont ils vont avancer… Une fois qu’on aura ça, c’est là qu’on pourra réellement se prononcer. Pour l’instant, oui l’effectif est un peu court pour être bon dans les 2.

Daniel Riolo. Source : After Marseille – 01/08/2020

A LIRE AUSSI : Riolo ne comprend pas (et pointe du doigt) le jeu proposé par l’OM

Dimitri Payet pas épargné

Autre cible du chroniqueur de RMC : Dimitri Payet. Pour lui, le Réunionnais n’est tout simplement pas au niveau européen

Payet, il n’a jamais rien fait en ligue des champions. C’est pas un joueur européen Payet (…) Y’a pas de joueurs de classe internationale dans cette équipe. Y’en a pas ! Thauvin n’a jamais fait la ligue des champions. Il n’a jamais brillé au haut niveau, et Payet aussi. La ligue des champions est impitoyable !

Daniel Riolo. Source : After Marseille – 01/08/2020