OM : Daniel Riolo pète les plombs suite à l’interdiction du maillot du PSG à Marseille !

C’est officiel, il sera interdit de porter un maillot du PSG à Marseille ce dimanche 23 août, jour de la finale de la Ligue des Champions. Une décision qui n’a pas plu (mais alors pas du tout), à Daniel Riolo !

Par un arrêté, le préfet de police de Marseille a annoncé l’interdiction du port du maillot du PSG dans le centre ville de la cité phocéenne ce dimanche. Le but de cet arrêté est de « prévenir tout trouble à l’ordre public », comme l’a déclaré la préfecture au journal le parisien. Et cette mesure a enragé Daniel Riolo. Sur RMC, le chroniqueur a vertement critiqué cette décision. Toujours dans la nuance…

on est en train de devenir une des sociétés les plus violentes du monde occidental — Riolo

« On est vraiment obligé de commenter cette news la ? C’est l’illustration parfaite de ce qu’est en train de devenir notre société. A savoir, une des sociétés les plus violentes du monde occidental… Ou pour un rien, tu te fais massacrer dans une rue (…) Pour moi qu’on le fasse, peut être à raison et pour un caractère préventif, je veux bien l’entendre. Mais malheureusement, ça traduit une bêtise infinie ! Imaginer que le mec va mettre un maillot risque sa vie ou un incident, c’est d’une gravité folle. C’est incroyable d’envisager un truc pareil ! » Daniel Riolo. Source : After Foot RMC. 20/08/2020