OM : Daniel Riolo réagit aux propos de Neymar et lui rappelle son accrochage avec Sakai…

Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des Champions une rencontre a été arrêtée suite à des accusations de racisme. En effet, la rencontre PSG – Başakşehir a été suspendue après que les joueurs des deux équipes aient quitté la pelouse mardi dernier…

Suite à la suspension de la rencontre PSG – Başakşehir, Neymar s’est exprimé sur Téléfoot. Le joueur brésilien a déclaré regretter de ne pas avoir effectué la même chose durant le match face à l’OM le 13 septembre dernier (0-1). Le Brésilien avait alors dénoncé des propos racistes de la part du défenseur marseillais Álvaro González, que la Ligue de football professionnel n’a pas réussi à déterminer. Suite à cette déclaration, le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, a réagi sur les réseaux sociaux.

Neymar regrette de ne pas avoir arrêté PSG/OM ? Voilà bien l’excès vers lequel on risque d’aller. Rien n’a jamais été prouvé. Ça sera parole contre parole, incompréhensions, malentendus, mensonges bref tout sera possible. Donc Sakai va aussi dire qu’il aurait dû arrêter ?

Daniel Riolo – Source : Twitter (10/12/2020)

