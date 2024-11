OM : Daniel Riolo souligne les atouts de Mehdi Benatia !

Mehdi Benatia, arrivé à l’Olympique de Marseille en tant que conseiller sportif, semble jouer un rôle déterminant dans la stabilité et la gestion du club, selon le journaliste Daniel Riolo.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a salué la posture calme et réfléchie de Mehdi Benatia, un aspect essentiel pour réussir dans un club aussi exigeant que l’OM. Fort de son expérience à la Juventus et au Bayern Munich, Benatia apporte une approche structurée et posée, loin des tumultes habituels du football de haut niveau.

🔵⚪️ @DanielRiolo: « Depuis qu’il est arrivé à Marseille, Benatia remplit très bien son rôle mais attention, il a évolué à la Juve et au Bayern, deux clubs carrés et très exigeants et ça, ça marque un homme. Il va donc lui falloir beaucoup de patience si ça ne prend pas aussi vite… pic.twitter.com/f4QicRY6r4 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 12, 2024

Arrivé avec un CV impressionnant, Benatia incarne la rigueur et la discipline acquises au fil de ses années passées dans deux des clubs les plus prestigieux d’Europe. Pour Daniel Riolo, son passage à la Juventus et au Bayern Munich, des clubs où la « discipline est essentielle », a forgé un caractère capable de supporter la pression de l’OM. « Il est très calme, très posé », explique le journaliste de l’After. Cette sérénité est primordiale dans un club comme l’OM, où les attentes sont élevées et les tensions fréquentes. Le rôle de Benatia, consistant à faire le lien entre la direction, l’entraîneur et les joueurs, semble correspondre à sa personnalité.

Benatia et l’expérience du Bayern et de la Juve

Daniel Riolo souligne également que, bien que Benatia remplisse son rôle de manière efficace, la patience sera cruciale pour lui à l’OM. « Il va lui falloir beaucoup de patience si ça ne prend pas aussi vite qu’il le souhaiterait », avertit Riolo. En effet, l’OM est un club à forte pression, et même avec un tel bagage, il ne sera pas à l’abri des critiques si les résultats tardent à venir. Selon Riolo, l’ancien défenseur devra savoir prendre du recul et gérer les éventuelles frustrations : « cela peut lui taper sur le système », ajoute-t-il. Cette capacité à gérer les hauts et les bas sera déterminante pour la réussite de Benatia dans son nouveau rôle.

Grâce à son rôle de conseiller sportif, Benatia pourrait devenir une pièce maîtresse de la gestion de l’OM, à condition qu’il fasse preuve de la même patience et de la même discipline qu’il a connu dans les grands clubs ou il a joué…