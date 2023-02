OM : De Bono a trouvé ce qui sauve Nuno Tavares !

Arrivé au mercato d’été 2022 en prêt d’une saison, sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares devient un titulaire du 11 de Tudor. Dans le DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono pointe du doigt les lacunes défensives de Tavares et explique qu’on les occulte un peu grâce à son apport offensif.

Depuis son arrivée à l’OM Nuno Tavares a joué 27 matchs, dont 23 titularisations et marqué 6 buts. De bonnes statistiques pour un piston gauche qui apporte un plus à l’OM. Cependant défensivement le joueur est un peu limité et compte beaucoup sur ses coéquipiers qui effectuent le repli défensif à sa place. Tavares paie aussi ses sautes d’humeur où il a été expulsé contre Montpellier, le 2 janvier, après un croche pied par derrière sur Arnaud Souquet.

Tavares est bon offensivement, mais moins défensivement

»On voit moins ses défauts parce qu’il marque des buts. Offensivement je pense que c’est un super piston. A partir de la ligne médiane je pense que c’est un joueur qui a une qualité énorme physiquement, techniquement. Il a une bonne frappe de balle, une bonne vitesse. C’est un buteur aussi du pied droit ou du pied gauche. Tout ce que tu veux. Par contre ce qui l’arrange bien, c’est que notre défense et notre milieu récupérateur font son travail impeccablement. Parce que si tu n’avais pas une défense aussi costaud physiquement et deux récupérateurs aussi bons, tu n’aurai pas le même regard sur lui. Son job a lui c’est de revenir défendre. Il y a le très bon offensivement de sa part et il y a le très bon défensivement de ses partenaires. Si tes partenaires ne sont pas aussi bons qui font de la couverture comme ils le font et qui coulissent très très bien, on pointerait plus du doigt le problème Tavares » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/2023)