OM – De Bono : « aujourd’hui les adversaires ne se frottent plus les mains ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent sur le plateau de DFM lundi, notre consultant Jean Charles De Bono a estimé que les joueurs marseillais pouvaient plus facilement donner leur pleine mesure sous les ordres de Jean Louis Gasset.

Présent ce lundi dans DFM, notre consultant Jean Charles De Bono a estimé que l’équipe avait peut être digéré le début de saison raté et se sent mieux dans un dispositif mis en place par Gasset. « Tu as pris du retard même dans ta préparation physique avec l ‘arrivée de Marcelino. les joueurs ont peut être enfin digéré ça. Dans un confort différent avec Jean Louis Gasset, dans un changement de dispositif, là les joueurs sont dans un rôle ou chacun peut jouer sa partition. Cela permet d’avoir des résultats et des performances différentes. Il y a 3 semaines en arrière, les adversaires se frottaient les mains avant de jouer l’OM, aujourd’hui ils ne se frottent plus les mains ! »

A lire : OM : Le club se prépare à l’arrivée de Marcelino et tente un coup pour le Virage Nord !

A lire : Prêté OM : Grosse frustration pour Vitinha !

Là les joueurs sont dans un rôle ou chacun peut jouer sa partition — De Bono

« Qu’est ce qu’on paye en fait cette année ? » Moussa Maaskri #OM #TeamOM

L’intégralité de l’émission en lien ci-dessous en com pic.twitter.com/ZTNNycaIi4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2024



C’était ce lundi à 17h30, votre rendez-vous Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau étaient Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane, Jean-Charles De Bono et notre invité Moussa Maaskri sur le plateau ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir !