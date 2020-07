OM – De Bono : « Caleta Car, un Van Buyten en plus technique… »

Extrait de notre revue d’effectif sur les défenseurs centraux concernant la saison 2019/2020. L’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol (journaliste) et Benjamin Courmes (journaliste) reviennent sur le cas de Duje Caleta Car…

Duje Caleta Car a été un élément important de la défense olympienne. Si ce dernier n’est pas transféré pour faire rentrer de l’argent cet été, il sera l’homme fort de la défense. Pour notre consultant, Jean Charles De Bono, c’est un profil à la Daniel Van Buyten en plus technique…

Caleta Car doit être performant sur les coups de pieds arrêtés

A lire aussi : Mercato OM : Un grand espoir français également visé par Villas-Boas !

« On parle de lenteur pour , il fait 1m97 (1m92). Rappelez-vous Daniel Van Buyte, c’était un super joueur mais Duje Caleta Car est plus technique. Je pense qu’il doit être performant sur les coups de pieds arrêtés. Il faut le chercher d’avantage pour qu’il soir plus décisif… » Jean Charles De Bono – Source : FootballClubdeMarseille.fr

Retrouvez l’intégralité de la revue d’effectif sur les défenseurs centraux ci-dessous :