OM – De Bono : « Dimitri Payet a été au dessus de tout le monde techniquement »

A l’occasion de notre émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean Charles De Bono est revenu sur la saison du vice capitaine Dimitri Payet.

Et pour lui, Dimitri Payet a été l’un des hommes clés de la saison réussie de l’Olympique de Marseille. Le numéro 10 du club phocéen a terminé la saison avec 9 buts et 4 passes décisives. Des stats et un rendement suffisant pour faire de lui un Top Joueur, comme l’a expliqué Jean Charles De Bono :

« Payet A TIRÉ L’ÉQUIPE VERS LE HAUT »

« Je le met top joueur cette année. Dimitri a été décisif quand il le fallait, il a tiré l’équipe vers le haut, et il a répondu présent quand l’OM était en difficulté. D’ailleurs, quand il a eu ses 4 matchs de suspension, l’OM a été un peu dans un trou noir. On s’en est vite aperçus, et lui aussi s’est rendu compte de l’erreur qu’il a pu faire. Donc je pense que cette année il a été techniquement au dessus de tout le monde. 9 buts, 4 passes décisives, et je pense qu’il aurait pu en avoir un petit peu plus ! Je pense que c’est un top joueur. » Jean Charles De Bono – source : FC Marseille (20/07/2020)