OM : De Bono emballé par ce remplaçant (qui lui rappelle Vercruysse)

À LIRE AUSSI : Mercato OM – Di Meco : « Il est extraordinaire, j’espère que Longoria va tout faire pour le garder »

Ounahi peut apporter quelque chose en plus à l’OM

« Je voudrais donner une bonne note à Ounahi. J’ai beaucoup apprécié son entrée en jeu contre Reims dimanche. C’est un joueur qui a beaucoup de qualité. Par sa technique, il peut apporter quelque chose à l’Olympique de. Marseille. Il a de l’aisance, il me rappelle un peu Philippe Vercruysse. Comme lui c’est un joueur à l’aise avec le ballon, il fait des très bons contrôles, des petits ponts. Dans les espaces réduits, il arrive à conserver le ballon. Quand il a des adversaires en face de lui, il ne s’excite pas. Il sait casser le rythme mais il sait aussi l’accélerer. C’est très prometteur. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)

OM : Azzedine Ounahi sur la pente ascendante ! – https://t.co/wtKZHOvWN6 pic.twitter.com/vnj11L6NlG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 21, 2023

Ounahi est très technique, on voit qu’il a du ballon

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)