OM : De Bono explique pourquoi Payet doit rejouer en 10 !

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille (DFM) de ce lundi. Notre consultant Jean-Charles De Bono veut revoir Dimitri Payet en numéro 10.

Avec une animation de jeu très décriée depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas ne parvient plus à séduire les supporters.

Payet, c’est un joueur qui a besoin d’être proche du but adverse

Pour Jean-Charles De Bono, la solution pourrait être de repositionner Dimitri Payet en numéro 10. Selon notre consultant, l’international français est plus intéressant dans l’axe.

« On connaît la qualité de Payet. Pendant l’Euro 2016, il avait 28 ans. Aujourd’hui, il a 32 ans. Payet, c’est un joueur qui a besoin d’être proche du but adverse. Il n’a pas besoin de faire d’effort défensif. Pour moi en tout cas. Il ne peut pas faire des répétitions de course sur le côté gauche. (…) On a un joueur comme Payet qui ne peut pas le faire, ou il veut se contenter d’être dans une zone de jeu plus confortable. Si on a deux milieux récupérateurs, ils peuvent compenser. Payet peut éliminer rapidement dans l’axe, ça peut permettre à l’attaquant d’avoir plus de ballons devant le but adverse. Payet est costaud dans ses prises de balles, il est bon dans la dernière passe, la vision… Le numéro 10 c’est le métronome »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (12/10/20)

