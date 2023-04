OM – De Bono : « Il ne faut pas oublier Guendouzi ! »

Mattéo Guendouzi n’a pas disputé la moindre minute durant OM – Troyes, ce 16 avril. Depuis le retour de la coupe du monde son temps de jeu diminue à vue d’œil. Sur le plateau du DFM notre consultant Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi doit rester une option pour Tudor.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles de Bono donne son avis sur le manque de temps de jeu de Guendouzi. Le débat sur Guendouzi est à retrouver ci-dessous, dans le replay complet de l’émission.

Guendouzi doit rester une option pour Tudor

« On a beaucoup parlé de certains joueurs, mais on a complétement zappé Guendouzi, explique Jean-Charles de Bono sur le plateau du DFM. Sur un match comme ça on ne sait pas ce qu’il peut se passer ou ce qu’il aurait pu apporter dans ce type de rencontre. C’est peut-être une pièce maîtresse dans un pressing, dans la qualité pour aller son adversaire. Ce que je veux dire c‘est que c’est peut-être une solution que Tudor a peut-être quelque part. Il ne faut pas oublier Guendouzi non plus. Je ne dis pas qu’il sera titulaire face à Lyon. Je dis que ça reste aussi une option pour Tudor.«