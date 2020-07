OM – De Bono : « Marley Aké a des capacités, il l’a démontré… »

Élément prometteur issu du centre de formation de l’OM, Marley Aké a vu sa saison passée et sa préparation être évaluées par Jean Charles De Bono dans l’émission Débat Foot Marseille.

Fin de notre revue d’effectif, concernant les attaquants. Et même si c’est compliqué de se faire un avis tranché en raison de son temps de jeu limité, le niveau de Marley Aké a été jaugé par Jean Charles De Bono. Et pour notre consultant, Aké doit encore passer un palier :

« ake ? JE DEMANDE A VOIR… «

« C’est difficile de juger ce jeune joueur. Il n’a eu que des petits morceaux de matchs. Mais chaque fois qu’il est entré, il a essayé de faire quelque chose d’important, et d’apporter quelque chose en plus à l’équipe offensivement. On se rappelle du match de Lille (…) Maintenant, on demande à voir. Je voudrais pas lui donner une note, ou le juger. Je pense qu’il a des capacités, il l’a démontré, c’est difficile de le clasher avec seulement 90 minutes dans les jambes. C’est un jeune joueur, a qui on a demandé de remplacer Payet ou Thauvin… Je demande à voir. Ce qu’il nous a démontré pendant quelques minutes, c’était bon. Maintenant, il va falloir le mettre en oeuvre plus longtemps, c’est à dire quand il aura la possibilité de jouer 45 minutes, ou un match entier. Ça sera une manière de dire « je suis la, je suis bien présent, je vous prouve que je suis capable de jouer dans cette équipe. J’attends de voir… » Jean Charles De Bono – source : FCMarseille. 21/07.2020

