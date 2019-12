OM : De Bono n’est pas inquiet concernant Benedetto !

Voici un extrait du dernier DFM de ce lundi 16 décembre 2019. La Team FCM au complet revient sur le coup de moins bien de l’attaquant olympien Dario Benedetto…

Dario Benedetto est moins performant depuis quelques matches. Cependant pour notre consultant Jean Charles De Bono estime qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter, que l’attaquant va retrouver son niveau physique et faire parler son talent. Voir l’extrait vidéo ci-dessus…

Je ne doute pas des qualités de benedetto pour revenir à son meilleur niveau — De bono

« Je ne m’inquiète pas plus que ça. Benedetto est un bon joueur de football. C’est juste une mauvaise passe pour lui, il y a eu un changement de continent, une blessure, il avait besoin de prouver qu’il avait le niveau. Il a toutes les qualités pour nous apporter quelque chose de plus. Il a cette inspiration devant le but, des déviations et des déplacements. Je ne doute pas de ses qualités pour revenir à son meilleur niveau. » Jean Charles De Bono — source : DFM

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité

C’est lundi, l’équipe de Football Club de Marseille vous propose son émission bi-hebdomadaire Débat Foot Marseille.







Ce lundi c’est la Team FCM au complet avec Benjamin Courmes, Mourad Aerts, Nicolas Filhol et Jean Charles De Bono. On revient sur le nul 1-1 ramené par l’Olympique de Marseille de Metz avant de se poser la questions des conccurents de l’OM pour le podium. Enfin le cas Dario Benedetto est évoqué dans le petit débat…

Le sommaire :

– Décrassage : Metz – OM

– Gros Débat : LOSC, Rennes les nouveaux concurrents ? Lyon largué ?

: LOSC, Rennes les nouveaux concurrents ? Lyon largué ? – Petit Débat : Benedetto, c’est inquiétant ou pas ?

Bon visionnage !