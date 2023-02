OM – De Bono :  »Pour une fois qu’on a de la chance ! »

L’OM recevra Annecy, à domicile, le 1er mars, en quart de finale de la coupe de France. Dans le DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono se satisfait de ce tirage clément, mais assure qu’il faudra prendre cet adversaire au sérieux.

Il faut être professionnel

»Déjà c’est à la maison, pour une fois qu’on a de la chance. On ne va pas s’en plaindre, c’est un très très bon tirage. Maintenant il faut être professionnel. Dans toutes les rencontres on a vu des clubs se faire éliminer par des équipes de deuxième division ou de National. Il ne faudrait pas que ça nous arrive. Là on a un grand espoir pour cette coupe de France. Ca sera peut-être aussi le moment de faire tourner son effectif et de se qualifier pour une demi finale. Tu n’as pas de déplacement, tu as moins de fatigue. Au Vélodrome face à Annecy sera plein, c’est une certitude. Je pense qu’il ne faut surtout pas regretter le tirage au sort, c’est même une bonne chose. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)