OM : De Bono tire son chapeau à Longoria pour ce coup de génie !

Arrivé à l’été 2022 pour pallier au départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor était critiqué pour ses débuts compliqués avec l’OM. Dans le DFM notre consultant Jean-Charles de Bono se réjouit que l’OM propose un jeu offensif et direct grâce à un entraineur comme Tudor.

Après le départ Jorge de Sampaoli, en juillet 2022, Pablo Longoria a recruté Igor Tudor pour entrainer l’OM. Tudor était très peu connu en France et arrivait après une bonne expérience avec le Hélas Vérone, en Italie. Si les matchs amicaux ont été très difficiles et que l’OM a terminé dernier de sa poule de ligue des champions avec 6 points. Aujourd’hui le club est dauphin de Ligue 1, à 5 points du PSG et est en quart de finale de la coupe de France.

C’est un bon choix de Longoria, ça fonctionne. Bravo on se régale — JCDB

»Vu les résultats, le jeu et l’engagement Longoria est resté droit dans ses bottes, même quand ça n’allait pas. Pour moi c’est un superbe recrutement. Mais c’est surtout une grosse personnalité que l’on a sur le banc de touche. On ne le connaissait pas du tout. On ne savait pas ce qu’il allait produire. On était tous inquiets quand il est arrivé. Et de ce qu’on a pu voir dans les matchs amicaux de début de saison, on s’est dit »oulala qu’est ce qu’il va se passer ? ». Et au fil des rencontres ça a progressé. Celui qui ne marchait pas dans son sens, il l’a éliminé. Il a façonné cette équipe à sa manière, à son caractère. Et aujourd’hui on est tous reconnaissant de ça. Personnellement je suis reconnaissant de ce travail. Je ne m’attendais pas à voir une telle équipe sur le terrain, avec de telles performances. Aujourd’hui quand je m’assois au stade et que je vais voir l’OM, je me dis que je vais me régaler. Si tu ne marches pas dans cette équipe comme Ounahi, qui malheureusement n’est pas rentré dans le système, Tudor n’a pas hésité à le sortir. C’est un bon choix de Longoria, ça fonctionne. Bravo on se régale. » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/2023)