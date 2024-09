OM – De Bono : « tu te demandes combien cela fait d’année que le gars est là »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur les meilleurs joueurs de ce début de saison et notamment les grosses performances de Pierre-Emile Hojbjerg.

Après une très bonne performance face à Toulouse avec une deuxième victoire à l’extérieur. Les Marseillais font un début de saison presque parfait juste avant la première trêve internationale de la saison. L’occasion de revenir sur les hommes forts à l’OM offensivement mais aussi avec Hojbjerg Pour Jean-Charles De Bono. « Dans la zone offensive je mettrais Greenwood, parce qu’un attaquant faut qu’il marque et c’est ce son cas. J’ai presque envie de rajouter Luis Henrique, il est présent il a une bonne progression, il prend plus d’initiative. Et Hojbjerg, je trouve qu’à tous les matchs il est là, ça se voit moins mais il fait un travail par rapport aux attaquants. Regarde la gestuelle, tu te demandes ça fait combien d’année que le gars est là. C’est vraiment le capitaine de l’équipe ! »

Hojbjerg C’est le capitaine de l’équipe

