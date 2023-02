OM – De Bono : « Un joueur comme ça c’est une arme supplémentaire donnée à Tudor »

Recruté à Angers cet hiver, Ounahi rentre petit à petit dans la rotation. Il a marqué contre Nantes, le 1er février, après être entré à la fin du match. Dans le DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono, souligne le plus qu’apporte Ounahi et invite le joueur à être patient avant d’être titulaire.

Son tour va venir

»C’est prévenir pour l’avenir. C’est le prendre maintenant pour ne pas le perdre si ça ne se faisait pas. Il faut qu’il prenne le temps pour s’adapter. C’est un joueur qui a fait une coupe du monde remarquable. Aujourd’hui il rentre dans un club où on demande beaucoup de performances. Rentrer dans une équipe qui tourne c’est une bonne chose. Mais tu ne peux pas aussi sortir les bons joueurs qui donnent de la performance pour faire rentrer directement une recrue hivernale. Donc il va falloir qu’il soit patient parce que son tour va venir. Je pense que c’est en perspective du départ de Guendouzi. Si l’OM se qualifie directement en ligue des Champions, il va falloir un effectif assez large avec un banc aussi important. C’est ce qui nous a fait défaut ses dernières saisons en ligue des champions. Quand on changeait deux ou trois joueurs ont avait plus le niveau. Quand tu prends Ounahi, tu sais que quand il y a un changement ou quand il sera titulaire, tu n’auras pas une perte d’efficacité. Ounahi te permet de changer de schéma de jeu. Si tu veux brouiller l’adversaire sur l’aspect tactique tu peux faire jouer Ounahi dans un rôle totalement différent. Aujourd’hui tous les entraineurs se demandent comment l’OM va jouer. Un joueur comme ça c’est une arme supplémentaire donnée à Tudor. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (14/02/2023)