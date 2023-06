OM : De Bono voit bien ce joueur (pris en grippe) à l’aise dans le 4-4-2 de Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono s’est exprimé quant à l’adaptation de certains joueurs dans le futur système de Marcelino.

Pour l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles de Bono, avec le nouveau système que mettra en place Marcelino (sûrement un 4-4-2), certains joueurs devront s’adapter pour garder leurs places et d’autres pourraient même être avantagés par ce nouveau système, notamment Léo Balerdi : « Je pense que quand tu es intelligent et que tu as un système bien huilé, les joueurs s’adaptent assez rapidement. Je pense que ça va être le cas d’un joueur que l’on a critiqué, moi aussi personnellement, par rapport à ces prestations, c’est Balerdi. »

Balerdi peut très bien rentrer dans ce système a 4

Balerdi peut très bien rentrer dans ce système a 4, en tant que stoppeur, il peut avoir un bon libéro derrière et Mbemba à droite. Il a les qualités pour jouer à droite, c’est un défenseur. Il a toujours joué côté droit, déjà, il aura moins de difficultés pour s’écarter de 10 ou 15 mètres sur un côté. Il y aura moins d’efforts à faire parce que tu défends à 4 et à plat. Devant toi, tu as aussi une ligne de 4 aussi qui va défendre.«

Ünder à gauche ?

Pour notre consultant, ce nouveau système pourrait aussi permettre de tester Cengiz Ünder, sur le côté gauche : » Ünder sur le côté gauche n’a plus besoin de jouer sur son faux pied. Tu peux le mettre à gauche, pour centrer. Si tu as 2 attaquants, ce qu’on te demande, c’est aussi des centres, il faut que des ballons arrivent dans la surface de réparation. Ça peut être une possibilité pour lui d’être à son aise. »