OM : De grosses altercations entre supporters toulousains et marseillais !

Le journal l’Indépendant rapporte que dans l’après midi du 19 février, des supporters de l’OM se sont battus à deux reprises avec des militaires à Carcassonne. Il n’y a pas eu de blessés graves, ni d’interpellations et aucune enquête n’a été ouverte.

En marge de la victoire 3-2 de l’OM contre le TFC, le 19 février, des affrontements ont eu lieu à Carcassonne avec des supporters de l’OM. Selon le quotidien l’Indépendant, les supporters de l’OM se trouvaient sur la place Carnot à Carcassonne, où ils ont fait escale, avant de se rendre au Stadium de Toulouse. Vers 15h une première altercation a eu lieu entre les supporters de l’OM et les militaires. Les marseillais affirment avoir été provoqué par des maillots du PSG. Vers 17h une deuxième altercation se déroule entre 80 supporters de l’OM et 60 militaires présents sur la place. La police est intervenue pour mettre fin à cette bagarre. Un militaire aurait été blessé légèrement à la tête selon l’Indépendant . Aucune interpellation n’a eu lieu. Et aucune plainte n’a été déposé.

19.02.2023🇫🇷 Marseille vs military (Military from 3eme RPIMa), Militarys run (In Carcassonne) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/b5Oy7xwbih — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 19, 2023

Pour rappel les supporters de l’OM avait été interdit de se déplacer dans le centre ville de Toulouse, avant le match. 8 jours après avoir subi la même interdiction lors du déplacement de l’OM à Clermont.

C’est bien de gagner comme ça avant le PSG !

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique. Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source Prime Video (19/02/23)