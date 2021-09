OM – De la Fuente admiratif du Vélodrome : « Je n’avais jamais connu quelque chose comme ça ! »

Interviewé par le site officiel de l’Olympique de Marseille, Konrad De la Fuente est revenu sur la découverte du Stade Vélodrome. Une expérience unique dans sa jeune carrière.

Lors d’une interview organisée par le club de l’OM, Konrad De la Fuente a évoqué son adaptation dans sa nouvelle équipe, et un nouveau championnat. Et le souvenir de sa première au Vélodrome semble l’avoir marqué.

🎙 "𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑗𝑒 𝑛'𝑎𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑢 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒-𝑐𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑒" L'interview complète de @konradjr 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2021

« Quand on a marqué le premier but contre Bordeaux, c’était incroyable » – Konrad De la Fuente

« Tout va très bien pour moi ici. Je me suis bien adapté à cette nouvelle vie. Pour ma première face au public du Vélodrome, l’atmosphère était incroyable, je ne me doutais pas que les fans étaient aussi chaleureux et bruyants. Je n’avais jamais connu quelque chose comme ça. Quand on a marqué le premier but contre Bordeaux, c’était incroyable. Le niveau physique de la Ligue 1 est très relevé, il y a beaucoup de transitions dans les deux sens. C’est un championnat très excitant à regarder. Je pense que c’est très différent de ce que j’ai connu auparavant. En Espagne, c’est beaucoup plus calme, plus tactique et le rythme est plus lent. Donc c’est un peu compliqué, mais je suis content de m’être déjà bien adapté à ce jeu-là » Konrad De la Fuente – Source: Olympique de Marseille (24/09/2021)