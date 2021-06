OM : De la Fuente, Collado, Rosier, Costa… 15M€ pour Caleta-Car dans l’Apéro Mercato !

Voici le replay du second numéro de l’Apéro Mercato été 2021, avec Nicolas Filhol et notre invité Benhmel Karbadji. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec De la Fuente, Collado, Balerdi, Costa, Simeone… et sur celui des concurrents…

L’Apéro Mercato voir en images ci-dessous :

Sommaire :