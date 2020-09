Retrouvez le replat du dernier numéro de Débat Foot Marseille ce lundi 31 aout à 17h30. Football Club de Marseille vous retrouve dans son studio avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles De Bono. Notre équipe a évoqué l’actualité de l’OM et sa première victoire à Brest, mais aussi le mercato avec une troisième recrue annoncée et un attaquant toujours recherché…

