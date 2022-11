Inquiétude à l’OM, de nouveaux examens pour Amine Harit?

Gros coup dur pour Amine Harit qui va rater la Coupe du Monde avec le Maroc. L’international marocain devrait passer de nouveaux examens pourrait se faire opérer.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à l’AS Monaco ce dimanche au bout du suspens. Une belle victoire qui a permis aux joueurs de remonter à la 4e place, au pied du podium, juste avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar.

Cette compétition, Amine Harit va malheureusement la rater avec le Maroc. Le milieu offensif s’est gravement blessé ce dimanche au Stade Louis II mais n’a pas encore terminé ses examens médicaux pour déterminer la gravité de sa blessure. Ce lundi, l’OM a publié un communiqué pour donner de ses nouvelles.

Amine Harit souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Amine Harit

Une opération pour Amine Harit?

D’après les informations de L’Equipe, Amine Harit va réaliser des examens médicaux supplémentaires pour en savoir plus sur les conséquences de cette blessure. Le club se dit très inquiet selon le quotidien sportif parce que ces examens pourraient révéler une nécessité d’opérer la jambe du joueur.

Dans ce cas-là, il serait donc absent pour une durée encore plus longue. L’Equipe affirme qu’au moins un ligament a été rompu lors de cette blessure. Pour retrouver ses sensations et être de retour à 100%, il faudra des mois à Amine Harit… Un gros coup dur pour le joueur mais aussi pour l’OM qui comptait sur lui pour la suite de la saison.