OM : De nouvelles infos sur les maillots saison 2024/2025 !

La saison 2023/2024 est presque terminé et beaucoup de supporters marseillais se tournent déjà vers la suivante. Si le nom du prochain coach et les recrues interrogent, les nouveaux maillots suscitent aussi chaque année de l’intérêt.

Alors que le nouveau maillot ne va pas être présenté tout de suite, des images sont déjà sorties sur les réseaux sociaux. Le maillot domicile et extérieur mais aussi une indication sur les third.

Le maillot domicile serait conçu pour évoquer les drapeaux des supporters.

Le maillot away devrait ressembler à ça…



Le maillot Third sera orange !

🟠🔵 Olympique Marseille’s new 2024-2025 third football shirt will be predominantly orange with blue accents. pic.twitter.com/xslEFgpzdw

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 13, 2024